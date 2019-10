«Pipkin a coûté le match à son équipe» -Bruno Heppell

« Pipkin a gagné 13 verges au sol en quatre courses et il y a trois faufilades là-dessus. Deux d’entre elles l’ont été pour 4 ou 5 verges. La ligne à l’attaque dominait le front défensif. Le jeu et la décision étaient bons. Mais c’est l’exécution… Antonio Pipkin ne peut pas échapper le ballon dans une situation aussi cruciale. C’est plate à dire, mais il a coûté le match à son équipe. On a échappé le ballon. C’était la seule chose qu’il ne fallait pas faire. »