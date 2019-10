La progression de Suzuki: «Il a complètement changé» -Marc Bergevin

« C’est ça des jeunes. Il y en a qui progressent par eux-mêmes et il y en a qui ne le font pas. Il a été à Guelph, il a été à la Coupe Memorial en séries. Il a été extraordinaire. »

Bergevin estime que si ses jeunes progressent, l’organisation est bien placée pour faire face à la musique quant à la masse salariale.

« Le Canadien est dans une très bonne situation. Quand tu regardes ce qui s’est fait ces derniers mois, tu vois que des équipes ont donné des actifs pour se faire de la place.

« Avec tous les jeunes qui s’en viennent, s’ils ont le succès que l’on pense qu’ils peuvent avoir, ça va coûter des sous. Et je veux que ça ne fasse pas mal à l’organisation à long terme. Je crois de plus en plus qu’avec un plafond salarial, tu dois bien repêcher ».