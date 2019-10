La culture Shea Weber: «L'équipe en premier» -Marc Bergevin

« Quand le plafond salarial a été intégré en 2004, c’est ça que Gary Bettman et la ligue voulaient : la parité. Et on l’a plus que jamais aujourd’hui. Je me tourne vers les chiffres : lors des six dernières années, il y a 11 clubs différents qui ont participé à la finale de la coupe Stanley comparativement à 5 ou 6 pour la NBA. C’est une ligue qui appartient à tout le monde. »