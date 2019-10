Le prix à payer: «Trois Honda contre une Mercedes, ça n'arrive pas» -Marc Bergevin

« Premièrement, le joueur décide de signer l’offre hostile ou non. Et l’agent aussi... J’adorais le joueur. Notre équipe de management aussi. On a un propriétaire différent, là-bas… (Tom Dundon, quelque peu imprévisible). Avec les conversations que l’on avait, j’avais des raisons de croire que ça soit bien possible que l’on ait le joueur.