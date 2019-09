Sortie de zone | Épisode 1 : Le Canadien fera-t-il les séries ?

Le 98,5, en partenariat avec La Presse, vous présente un nouveau balado, intitulé « Sortie de zone ».

Tous les lundis et vendredis, les équipes des sports des deux médias croiseront le fer pour discuter de hockey, analyser les plus récentes transactions, décortiquer les enjeux et apporter un regard neuf sur l’actualité de notre sport national.

Dans ce premier épisode, le descripteur Martin McGuire et l’animateur Mario Langlois, du 98,5, ainsi que les journalistes Alexandre Pratt et Jean-François Tremblay, de La Presse, débattent sur la formation du Canadien.

Quels rôles pour Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling et Nick Suzuki ? Comment gérer Jonathan Drouin ? Le Canadien fera-t-il les séries ? Écoutez pour savoir ce qu’en pensent nos experts.