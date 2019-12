Épisode 19: Un Canadien avec peu de profondeur

Dans ce 16e épisode du balado Sortie de zone, une collaboration du 98,5 FM Sports et de La Presse, il est question en long et en large de la récente glissade du Canadien de Montréal. L’animateur Mario Langlois demande à ses invités Philippe Cantin et Jean-François Tremblay que comprendre de ces trois défaites, surtout contre les équipes prenables.

Que comprendre également du rendement décevant de Max Domi, invisible durant son stage à l’aile, et qui semble désormais de retour au centre? Doit-on tracer un parallèle entre les performances inégales du Canadien et le ton particulièrement tranchant de Claude Julien cette saison?

Également au menu : Jesperi Kotkaniemi à la recherche de solutions, le retour de Charles Hudon avec le grand club et les conséquences de l’absence de Jonathan Drouin. Et juste avant la fin : l’ère Babcock était-elle logiquement terminée à Toronto et quel sera l’impact du nouveau régime en place?