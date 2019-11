Épisode 15: Le CH pourra-t-il combler la perte de Drouin et Byron?

Après presque six mois, c’est (enfin !) le retour de la saison de hockey. Le Canadien saura-t-il tirer son épingle du jeu grâce à son attaque, impeccable lors du premier match, jeudi soir, contre les Hurricanes de la Caroline ? Devrait-on par contre s’inquiéter de la défense ?

Dans ce deuxième épisode de notre nouvelle balado Sortie de zone, Alexandre Pratt et Guillaume Lefrançois, de La Presse, ainsi que Jérémie Rainville et l’animateur Mario Langlois, du 98,5, reviennent sur le premier match de la saison du Canadien, tentent de déterminer les forces et les faiblesses de l'équipe, et discutent de l’avenir et de Cole Caufield, le premier choix au repêchage.