Les Alouettes laissent filer la victoire à Vancouver

Même sans leur quart numéro un, les Alouettes de Montréal ont failli vaincre les Lions de la Colombie-Britannique, samedi, à Vancouver. Mais en toute justice, c'est leur troisième quart qui leur a coûté la rencontre...

Une mauvaise remise à la porte des buts des Lions a empêché les Alouettes d'inscrire ce qui aurait été le touché de la victoire et ils se sont inclinés 25-23 face à la formation de la Colombie-Britannique.

Matt Shiltz, qui remplaçait Vernon Adams fils, suspendu, avait mené les Alouettes à la ligne de deux verges des Lions. Un touché leur aurait donné les devants et un gain d'une verge aurait aussi permis de gagner un premier jeu avec 70 secondes à jouer. Khari Jones a envoyé Antonio Pipkin dans la mêlée pour la faufilade du quart, comme il l'avait fait plus tôt dans la rencontre.

Sauf que Pipkin a échappé le cuir et que les Alouettes ont cédé le ballon aux Lions qui n'ont jamais eu besoin de botter.

Shiltz a complété le match avec une fiche de 177 verges de gains par la voie des airs et de 62 par la course. Il a lancé une passe de touché et il a été victime d'une interception. Le demi à l'attaque William Stanback s'est illustré avec 147 verges de gains au par la course.

Deux touchés en 5:30

En retard 9-3 après la première demie durant laquelle tous les points ont été inscrits par l’entremise de bottés de précision, les Alouettes ont marqué deux touchés au troisième quart.

Shiltz a lancé une passe à Eugene Lewis qui a franchi presque tout le terrain sans être inquiété pour compléter un jeu de 97 verges. Shiltz a ensuite mené les siens à la ligne d’une verge des Lions. Antonio Pipkin est venu compléter la poussée avec une faufilade d’une verge pour le deuxième touché de la formation montréalaise.

Les Lions ont répliqué avec moins de cinq minutes à jouer au troisième quart, lorsque Mike Reilly a complété une passe de 18 verges à Bryan Burnham. Ils ont toutefois raté la transformation de deux points qui aurait créé l’égalité 17-17.

La réplique des Lions

La formation de Vancouver a pris les devants 22-17 au début du quatrième quart lorsque John White a franchi quatre verges au sol. Ils ont ajouté un botté de précision quelques minutes plus tard.

Mais les Alouettes n'ont pas lâché. Shlitz s'est pris pour un porteur de ballon et il s'est offert trois courses d'affilée. La dernière, de sept verges, lui a permis d'inscrire le touché, mais DeVier Posey a échappé le ballon dans la zone des buts lors de ce qui aurait été une transformation de deux points.

Sergio Castillo a réussi des placements de 36, 41 et 41 verges en première demie pour les Lions. Boris Bede a touché la cible sur 16 verges pour les Alouettes.