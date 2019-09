Nick Suzuki mène le Canadien à la victoire en prolongation

Si jamais il y avait encore quelqu’un à Montréal qui n’était pas convaincu que Nick Suzuki allait commencer la saison avec le Canadien, le débat semble clos.

Suzuki a inscrit son premier but du camp préparatoire, sans aide, à 4:04 de la prolongation, samedi, menant ainsi le Tricolore à une victoire de 4-3 contre les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.

Le jeune joueur a bien protégé la rondelle en dépit de la présence de Jean-Gabriel Pageau et il a effectué un tourniquet afin de déjouer le gardien Anders Nilsson.

Outre Suzuki (1er), Bredan Gallagher (3e), qui avait créé l'égalité avec moins d'une minute à faire au match, Tomas Tatar (2e) et Phillip Danault (2e) ont inscrit les autres buts des vainqueurs. Gallagher et Danault ont récolté aussi des mentions d'assistance. Carey Price a repoussé 34 rondelles.

Bobby Ryan (2e), Anthony Duclair (2e), qui a joué un fort match, et Filip Chlapik (2e) ont riposté pour les Sénateurs. Nilsson a fait face à 34 tirs.

Le Canadien boucle son camp préparatoire avec une fiche de 5-2 et il disputera son premier match de la saison 2019-2020 face aux Hurricanes, en Caroline, jeudi prochain.

Deux bagarres, deux buts

Rien à signaler avant la fin de la première période - hormis quelques bagarres - avant que Phillip Danault ne lance le Canadien en avant avec un joli tir précis pendant que son équipe est à court d'un homme, à 16:16. Le Canadien double la mise à 5:57 de la période médiane quand Brendan Gallagher sert une passe précise à Tomas Tatar qui ne rate pas son coup, lorsque placé à l'embouche du filet des Sénateurs.

Les Sénateurs se voient ensuite refuser un but, mais ils reviennent à la charge et Bobby Ryan réduit l'écart de moitié à 9:06. Et la formation d'Ottawa rend ensuite la monnaie de sa pièce au Canadien en créant l'égalité en désavantage d'un homme. Anthony Duclair soutire la rondelle à Max Domi et il se présente seul devant Carey Price qu'il déjoue habilement.

Une bourde de Price coûte un troisième but au Canadien en fin de troisième période. Sorti de son filet, le gardien du Canadien tente une passe transversale dans sa zone. Mauvaise idée. La rondelle se retrouve directement sur la palette du bâton de Filip Chlapik qui ne rate pas son coup.

Le Canadien retire Price et Gallagher fait dévier un tir de la pointe de Jeff Petry afin de créer l'égalité avec 58 secondes à faire en troisième période.

Il ne restait qu'à Suzuki de conclure.