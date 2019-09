Olivier Renard nommé directeur sportif de l'Impact de Montréal

L'Impact de Montréal a annoncé samedi la nomination d'Olivier Renard au poste de directeur sportif.

La nouvelle a été rendue publique par voie de communiqué.

Olivier Renard, 40 ans, a été directeur sportif du club belge KV Mechelen, de 2014 à 2016, puis a occupé les mêmes fonctions avec le Standard de Liège, de 2016 à 2019. Plus récemment, il siégeait sur le conseil exécutif du Royal Antwerp FC, à titre de consultant sportif.

Dans ses nouvelles fonctions, Renard se rapportera à Kevin Gilmore, président et chef de la direction de l'Impact, et travaillera aussi étroitement avec Walter Sabatini, le directeur sportif global du club montréalais et du Bologna FC.

À Montréal, Renard sera épaulé par Vassili Cremanzidis, responsable de l'analytique et directeur adjoint du personnel des joueurs, Philippe Eullaffroy, directeur de l'Académie du club, et Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer.

Le joueur

À titre de joueur, Renard a connu un parcours de plusieurs saisons comme gardien de but professionnel, en Belgique et en Italie, de 1996 à 2003. Il a notamment disputé 53 matchs avec le Standard Liège, de 2005 à 2008, puis 112 matchs avec le KV Mechelen, de 2008 à 2013. En Italie, il a porté les couleurs d'Udinese, du Modena FC et du SSC Napoli.

En équipe nationale, il a porté les couleurs de la Belgique aux niveaux U18, U19 et U20, participant à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 1997. Il a aussi évolué avec l'équipe senior, de 2008 à 2012.

Renard et Gilmore doivent rencontrer les médias mardi, au Centre Nutrilait.