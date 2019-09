La LHJMQ retirera le numéro 87 de Sidney Crosby

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé vendredi soir qu’elle retirera pour toutes les équipes du circuit dès la saison 2020-2021 le numéro 87 que Sidney Crosby a porté durant ses années avec l’Océanic de Rimouski.

L’annonce a été faite à Rimouski lors de la cérémonie visant à retirer le chandail de Crosby. Le président Gilles Courteau a précisé que la décision vise à souligner la contribution du capitaine des Penguins de Pittsburgh au circuit québécois.

Crosby, originaire de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, a mené l’Océanic à la coupe du Président en 2005.

Sélectionné au premier rang du repêchage de 2003, Crosby a inscrit 120 buts et amassé 303 points en 121 matchs en deux saisons à Rimouski, en plus d’ajouter 21 buts et 26 mentions d’aide en 22 rencontres éliminatoires.