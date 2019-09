Le Canadien peut-il se qualifier pour les séries avec des recrues?

Durant le camp préparatoire des équipes de la Ligue nationale de hockey, toutes les équipes aspirent à participer aux séries éliminatoires et il y en a une poignée qui peut légitimement penser à remporter la coupe Stanley.

Après avoir raté le tournoi éliminatoire trois fois au cours des quatre dernières années, on va faire preuve de lucidité et ne pas inclure tout de suite le Canadien de Montréal parmi les prétendants au titre. On pourra toujours réviser cette position en cours de saison.

Par contre, les séries, tout le monde y croit et c’est le minimum syndical pour bien des amateurs.

Jesperi Kotkaniemi en est à sa deuxième saison avec le Tricolore et tout indique que Nick Suzuki commencera la saison à Montréal. Ce qui devrait aussi être le cas pour le défenseur Cale Fleury. Et il n’est pas exclu que Ryan Poehling soit du nombre, s’il est remis de sa commotion.

Bref le Canadien peut-il se qualifier séries avec tant de jeunes et de recrues dans sa formation?