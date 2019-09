Sans Vernon Adams, les Alouettes peuvent-ils l'emporter à Vancouver?

Non seulement les Alouettes ont plus de victoires que de défaites après 12 matchs de disputés cette saison, mais certains de ces triomphes ont été spectaculaires au possible.

Qui plus est, Vernon Adams fils a eu son mot à dire dans la plupart de ces victoires. Ce qui mène à la question qui tue…

En raison de la suspension d’Adams en vue du match contre les Lions de la Colombie-Britannique, samedi soir, à Vancouver, les Alouettes peuvent-ils gagner ce match avec Matthew Shiltz au poste de quart-arrière?

« C’est une bonne opportunité pour Matt Shiltz », pense l’analyste Bruno Hepppell.