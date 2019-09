L'Impact champion canadien: quelle soirée mémorable!

Comme on l’avait flairé avant le match, Lassi Lappalainen entre dans le match en deuxième demie pour mettre à l’épreuve la défensive des Torontois et la stratégie de Cabrera paye. Lappalainen s’échappe et Chris Mavinga n’a d’autre choix que de le faucher. Carton rouge à Mavinga à la 85e minute, mais l’Impact peut-il profiter de cet avantage d’un homme, avec si peu de temps à faire dans le match?

Avant même d’avoir pu réfléchir complètement à cette possibilité, Nacho Piatti, en pleine surface adverse frappe le plein fouet la barre horizontale! Ayayaille, quelle chance manquée à la 90e minute!

Avant le coup de sifflet final, Cabrera apporte un changement qui peut sembler anodin, mais qui payera plus tard. Daniel Lovitz, un défenseur latéral gauche, entre à la place de Jukka Raitala.

Rien à faire, le match se termine 1-0 Toronto, donc on est à l’égalité 1-1 au total des buts et la fusillade sera nécessaire pour déterminer qui sera champion du Canada.

Mon cœur commence à battre de plus en plus fort. C’est la première fois que je décris une fusillade. C’est en fait la première fois de l’histoire de l’Impact que le club doit aller aux tirs de penaltys pour régler un match.

Les deux premiers tireurs, Pozuelo et Bojan convertissent leur tentative. On respire par le nez. Jozy s’amène au point de penalty et frappe la tige au-dessus du gardien Diop, et une brèche s’ouvre pour l’Impact.

Voilà que s’approche de la surface Lovitz, un des meilleurs tireurs de penaltys aux entrainements de l’Impact. Avec un sang-froid étonnant, dépose le ballon, tire et marque! Ah ce Cabrera, il avait bien flairé l’affaire.

Petit avantage Montréal, mais attention, les choses basculent vite en fusillade. Tellement vite que Patrick Mullins précipite son tir pour tenter de surprendre Diop, mais ce dernier est bien éveillé, il plonge à sa gauche et stop la frappe de l’attaquant torontois!

On commence à y croire vraiment.

Rudy Camache est désigné pour tirer le troisième penalty. Comment? Camacho, quand tu as Nacho qui est prêt à tirer? Mais Cabrera avait encore flairé la chose. Comme Lovitz, Camacho excelle lors des penaltys à l’entrainement. À l’instar de Lovitz, Camacho s’approche du point de penalty, dépose son ballon et marque tel un tireur d’élite qui ne sent pas la nervosité.

En penalty les tireurs de l’Impact ont été parfaits et ont démontré un calme olympien.

Ne restait plus qu’à stopper Jonathan Osorio. Le Canadien tente un tir vers sa gauche, mais ce dernier termine sa course sur le poteau et l’Impact est délivré!

« Et c’est terminé, ai-je dit en ondes. Onde de choc dans le monde nord-américain du soccer! L’Impact cause la surprise et vient ici, au BMO Field, voler la Coupe des voyageurs, dans une fusillade rocambolesque! L’Impact est champion canadien! Rendez-vous en Ligue des champions en février prochain! Oui monsieur! »

L’adrénaline s’empare de nous dans la cabine. Le sang coule à flots dans nos veines, nous sommes pompés au possible en regardant le banc de l’Impact exploser de joie et se ruer vers le gardien Diop, le héros de la soirée.

Les joueurs étaient fous de joie. Plusieurs d’entre eux avaient emmené leur famille à Toronto pour cette finale et plusieurs d’entre eux ont invité leurs enfants à venir célébrer avec eux.

J’ai aperçu le doyen du soccer québécois Patrice Bernier aller prendre dans ses bras Samuel Piette et lui donner les plus grandes félicitations. D’un québécois à un autre, la passion pour le soccer se transmet. Pour la moi la passation des pouvoirs s’est faite là entre le passé de l’Impact et le présent, Bernier vers Piette.

Piette lâche un cri de soulagement, lui qui lèvera un premier trophée en tant que professionnel. Il aura réussi sa mission, à savoir mener son équipe à une grosse victoire contre les méchants Torontois. Sans plus tarder, Piette se dirige vers un autre Québécois, James Pantemis, et lui lance un message à l’oreille...

Probablement un genre de «James, c’est toi l’avenir de l’Impact, n’oublie jamais ce moment et la fierté que nous avons ce soir, et assure-toi de le passer aux plus jeunes».

Pendant que le stade BMO se vide rapidement, on procède à la remise des médailles et du trophée. Les confettis et les feux d’artifice pleuvent sur la pelouse du stade et sur les joueurs de l’Impact.

Tour à tour ceux-ci se passent la coupe, pendant que nous en studio en haut, on explique à Ron l’importance de cette victoire. Même Ron a plus le goût de parler de l’Impact que des Canadiens!

C’est tour des partisans de lever la coupe. Les joueurs de l’Impact s’approchent de la tribune Est, là où sont entassés des centaines d’amateurs de l’Impact. Et on leur passe la coupe, ces derniers sont au paradis, on peut voir dans leurs yeux l’hystérie. Le long voyage en aura valu la peine!

En sortant du stade, plus de deux heures après la fin du match, Arcadio et moi entendons au loin des chants que l’on reconnait. « Ils sont encore là, lançais-je! Allons les voir! »

Comme de fait les supporteurs étaient encore là et chantaient et applaudissaient les joueurs de l’Impact qui montaient dans l’autobus. On pouvait voir que l’autobus de l’Impact brassait pas à peu près. Les gars à l’intérieur dansaient et chantaient à tue-tête.

« C’est incroyable, nous lance un supporteur! Je suis tellement heureux, j’ai déjà hâte à la Ligue des champions! »

Après avoir donné des « high-five » pendant de longues minutes aux supporteurs, Arcadio et moi entrons à la maison. On s’arrête prendre deux petites bières comme nous l’avait permis Ron en ondes. On regarde du coin de l’œil, le match des Revs contre Portland. Wow, match nul, l’Impact est toujours en vie en MLS.

On rentre tranquillement au condo en regardant des images de la victoire qui roulent en boucle sur les médias sociaux. Kevin Gilmore faisait la fête avec les joueurs et s’est fait asperger de champagne, Wilmer Cabrera a vu son point de presse être interrompu par ses joueurs qui sont venus célébrer avec lui, en direct dans la salle de conférence.

On avait manqué tout ça nous qui étions toujours au micro plus tôt dans la soirée. On s’amuse on rigole et on s’en va se coucher, en rêvant déjà à la Ligue des champions 2020, en espérant que cette fois-ci, l’Impact finira la job, gagnera cette autre coupe qui les propulsera à la Coupe du monde des clubs.

Ok je rêve un peu trop, il est temps de se lever et embarquer dans le train pour le retour à Montréal… mais quelle soirée mémorable ce fut!