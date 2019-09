Bergevin insatisfait du travail de Drouin et enthousiaste à l'égard de Poehling

« La première saison, on l’a mis au centre parce qu’on avait une lacune au centre. Ce n’est pas sa position préférée. La campagne suivante, il a eu un bon début à gauche. Mais, sa fin de saison a été plus difficile. Après des discussions cet été, on a décidé de l’essayer à droite. On essaie de trouver le meilleur fit pour Jonathan afin que l’équipe connaisse du succès. Je m’attends à plus de lui, les entraîneurs s’attendent à plus, et Jonathan aussi. C’est un camp d’entraînement de trois semaines, mais il doit s’améliorer…»