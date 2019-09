Championnat canadien: sans Taïder, quelle sera la stratégie de l'Impact?

Après avoir remporté le match aller de la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC à Montréal la semaine dernière, l’Impact disputera le match retour mercredi soir dans la métropole ontarienne.

En vertu de sa victoire de 1-0 à domicile, l’Impact ne s’est pas mis à l’abri en vue de ce match dont l’issue déterminera le représentant canadien à la Ligue des champions 2020 de la CONCACAF.

D’autant plus que l’Impact sera privé de Saphir Taïder – suspendu – et de Rod Fanni.

« Taïder a joué à la position numéro dix, c’est souvent la plus importante sur un terrain de soccer, explique Jeremy Filosa. C’est un gars qui va alimenter les ailiers et les attaquants devant lui, mais c’est aussi un gars qui va se replier et aider à venir récupérer le ballon en terrain défensif. »

Sans Taïder, qui a écopé d'un carton jaune qui le prive du deuxième match de la finale, quelle sera l’approche de l’entraîneur Wilmer Cabrera?

Demeure-t-il avec le schéma 4-2-3-1 qui l’a bien servi contre Toronto - en remplaçant Taïder par un autre joueur - ou chambarde-t-il tout?