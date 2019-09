Succès des Alouettes: «Ça ne se traduit pas en dollars cette année» -Ray Lalonde

« De façon concrète, les Alouettes étant à 7 victoires et 5 défaites, c’est un peu plus positif et séduisant qu’une équipe qui aurait une fiche de 0-12. Pour un acheteur éventuel, regarder cette équipe jouer aujourd’hui, ça te donne envie, peut-être, de participer à cette fête. Et d’être, un peu, le propriétaire et le visionnaire d’une équipe comme ça. Mais de façon réelle, ça ne se traduit en dollars pour cette année.