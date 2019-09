L'équipe B des Maple Leafs l'emporte 3-0 contre le Canadien

Dans un match préparatoire présenté au Centre Bell où le Canadien de Montréal affrontait des Maple Leafs volontairement privés de leurs vedettes, c’est quand même l’équipe torontoise qui s’est imposée par 3-0.

Les Maple Leafs avaient beau avoir une formation qui ressemblait plus à celle de leur club-école des Marlies, cela n'a pas empêché Yegor Korshkov et Darren Archibald de prendre la relève de John Tavares, Auston Matthews et Mitch Marner – laissés de côté - en déjouant Charlie Lindgren en deuxième période.

Korshkov a ensuite ajouté son deuxième filet de la soirée en troisième période à la suite d'une belle pièce de jeu aux dépens du défenseur Brett Kulak et du gardien du Tricolore. Le gardien Michael Hutchinson a, lui aussi, fort bien remplacé Frederik Andersen, en repoussant 38 rondelles pour le jeu blanc.

Le Canadien encaisse un premier revers en calendrier préparatoire après voir remporté ses quatre premiers matchs. La défaite va à la fiche de Lindgren qui a fait face à 25 lancers.

Ce sera au tour du Canadien de rendre visite aux Maple Leafs à Toronto, mercredi soir.