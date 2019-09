Est-ce qu'il y aura un effet Matt Duchene à Nashville?

« Les Predators sont passés d’une équipe hyper défensive, axée exclusivement sur la défensive, qui ferme le jeu à outrance… là, changement de garde, (Barry) Trotz s’en va, Peter Laviolette arrive et on met plus d’emphase sur l’attaque. Et graduellement, on en arrive à insérer un gars comme Matt Duchene. J’ai vraiment hâte de voir comment cette espèce d’amalgame va réussir à se faire au sein de l’équipe. »