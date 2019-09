Cabrera commence à en avoir marre des passes au gardien!

Les choses se passaient plutôt bien pour l’Impact à Los Angeles en deuxième demie. Montréal venait de créer l’égalité quand, trois minutes plus tard, sur une autre passe au gardien de la part de Samuel Piette, Evan Bush a cafouillé… Et c’est ce qui a mené au but de la victoire du Galaxy. Wilmer Cabrera est tanné de cette manoeuvre trop souvent utilisée par ses joeurs.

Un des messages les plus clairs passés par Wilmer Cabrera en arrivant à Montréal, c’est que les joueurs doivent faire moins de passes par en arrière et surtout moins de passes au gardien.