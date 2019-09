Grand Prix de Singapour : Il faut sauver le soldat Vettel

Après une disette de plus d’un an, le chef de file désigné de l’écurie Ferrari, Sebastian Vettel, a finalement renoué avec la victoire. Vite, comme ça, c’est une belle histoire : la résurrection d’un champion déchu, admiré et respecté, après une longue traversée du désert, c’est toujours très vendeur. Ce que les gens aiment moins, cependant, c’est lorsque c’est arrangé avec le gars des vues, comme on dit chez nous.

Loin de faire l’unanimité, la victoire de Vettel a mécontenté beaucoup de gens, à commencer par les puristes, allergiques aux consignes d’équipe; mais aussi les fans, de plus en plus nombreux, de Charles Leclerc, étoile montante de la F1. De l’avis général, le coéquipier de Vettel s’est fait voler par son écurie, ne serait-ce qu’en vertu de la loi non-écrite qui stipule qu’au sein d’une écurie, le pilote qui mène la course obtient le privilège de décider de la stratégie d’arrêt aux puits. Évidemment, si Vettel était en pleine lutte pour le championnat, une bonne partie de ces mécontents ferait la part des choses; or, ce n’est pas le cas.

Mathématiquement, Vettel n’est pas éliminé : il est à 102 points de Lewis Hamilton, il reste six courses et une victoire vaut 25 points. Dire que les probabilités sont minces relève cependant de l’euphémisme : Hamilton n’a qu’à gérer sa confortable avance d’ici la fin de la saison pour s’assurer d’un sixième titre de champion du monde.

Toujours sur le strict plan mathématique, son coéquipier Valtteri Bottas constitue une menace plus sérieuse, avec seulement 65 points de retard. Mais le placide Finlandais a montré, depuis le retour du congé estival, qu’il n’a pas l’étoffe d’un champion – ni même d’un aspirant. Bottas un numéro 2 docile et fiable, mais il sera toujours un numéro 2. Hamilton peut dormir tranquille.

La question à 40 millions $

Comment expliquer, dans ce contexte, la stratégie de Ferrari à Singapour ? Surtout après les deux victoires consécutives de Charles Leclerc ? Réponse : 40 millions. Soit le salaire annuel, en dollars US, de Vettel, qui n’est devancé à ce chapitre que par Lewis Hamilton (55 millions $ selon Forbes).

Même si Leclerc enchaîne les victoires et les poles positions, la Scuderia Ferrari – qui n’est pas une OBNL, ne l’oublions pas – doit rentabiliser son investissement. Et celui-ci ne se limite pas au seul salaire : toute la stratégie marketing de la plus célèbre écurie de course automobile (toutes catégories confondues) repose sur le quadruple champion du monde.

Avant de lancer Leclerc en orbite, Ferrari doit « réparer » Vettel. Et ce, parce qu’une victoire de Vettel rapporte plus, en espèces sonnantes et trébuchantes, qu’une victoire de Leclerc. Pour l’instant, du moins.

Le Monégasque est un jeune homme pressé, ce qui est la marque des champions; mais il va devoir patienter encore un peu, parce que le contrat de Vettel se termine en 2020. S’il refuse d’obtempérer, il se pourrait que sa voiture s’arrête en piste, à cause d’un problème mécanique, comme ce fut le cas à Bahreïn en début de saison… Théorie du complot ? Évidemment. Mais quand on connaît les antécédents de la Scuderia, on sait aussi que tout est possible.

Sur le strict plan commercial, la décision de Ferrari se justifie. Il ne s’agit pas, ici, de débattre sur l’aspect sportif, voire moral, de la chose : c’est une décision d’affaires, point. Ce n’est pas d’hier que les choses se passent ainsi en Formule 1 : c’était pareil chez Lotus il y a plus de 40 ans, avec Mario Andretti. Tous les accords commerciaux, contrats de commandites et autres, étaient axés autour de l’Américain. S’il avait fallu qu’il s’effondre, comme Vettel chez Ferrari, Colin Chapman aurait tout fait pour essayer de le remettre en selle.

Sur le plan sportif, tant Ferrari que la F1 ont besoin de Sebastian Vettel. Contrairement à Fernando Alonso, un pilote au parcours conflictuel, Vettel a une réputation sans tache, qui lui vaut le respect de tous. Ses nombreuses erreurs en piste, au cours des dernières saisons, n’ont altéré en rien (ou si peu) son capital sympathie, ce qui en dit beaucoup sur l’homme derrière le pilote. Comme n’importe quel sport professionnel, la F1 a besoin de modèles comme Vettel.

L’écurie Ferrari a aussi besoin de deux pilotes capables de gagner des courses. À ses dernières années chez les Rouges, Felipe Massa n’était plus que l’ombre de lui-même; idem pour Raikkonen, qui n’a remporté qu’un Grand Prix en cinq saisons, lors de son deuxième séjour à Maranello. Or, même dans une écurie où la hiérarchie entre les pilotes est bien définie, comme c’est le cas chez Ferrari, le numéro 2 doit être capable de compenser en cas de défaillance du numéro 1.

Les championnats des Constructeurs se gagnent avec une combinaison de pilotes efficaces. Et ces championnats se traduisent, eux aussi, en espèces sonnantes et trébuchantes.

On ne s’en sort pas. L’argent, toujours l’argent…