«Un bon gardien ne devrait pas jouer plus de 50 matchs» -Tuukka Rask

S’il n’en tient qu’au gardien des Bruins de Boston, de même qu’à notre analyste Dany Dubé, pour être efficace en saison et prêt pour les séries, un gardien ne devrait pas jouer plus de 50 matchs en saison régulière.

Rask soulignait récemment qu’il comprend que lorsqu’un club paye 8 ou 9 millions de dollars à un gardien, on souhaite le voir devant le filet le plus souvent possible. Mais il précise toutefois qu’un gardien ne peut pas être à 100% s’il doit jouer 60-65 ou plus en saison régulière et être prêt pour 20 matchs en série.

Dany Dubé nous présentait d’ailleurs une statistique intéressante sur les plus récents gardiens qui ont remporté la Coupe Stanley.