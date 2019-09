Quatrième match préparatoire pour les Canadiens de Montréal, ce soir

À l’attaque, Nick Suzuki devrait former un trio avec Tomas Tatar et Philip Danault. Suzuki a épaté les amateurs jeudi soir au Centre Bell alors qu’il a remporté 54% de ses mises en jeu et qu’il a obtenu quatre tirs au but.

Jesperi Kotkaniemi fera également partie du match.

Du côté des Sénateurs, les gardiens annoncés sont Craig Anderson et Joey Daccord, un grand espoir du club.

À l’attaque, Brady Tkachuk et Colin White seront appuyés par plusieurs joueurs tentant de se faire une place définitive dans la formation.

Le duel sera diffusé sur nos ondes, dès 19h, incluant l'émission d'avant-match.