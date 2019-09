«Brett Kulak est devenu un incontournable» -Dany Dubé

Du côté de Victor Mete, il est toujours le partenaire de Shea Weber, envers et contre tous ceux qui jugeait qu’un autre second était nécessaire et c’est sa vitesse qui fait la différence, permettant à Weber de pousser à l’attaque sans craindre les revirements dangereux.

Du côté de l’attaque, Dubé juge que Nick Suzuki est dans son élément, car il est un joueur intelligent, mais a besoin de vitesse dans son entourage. S’il peut distribuer la rondelle à des joueurs rapides, il saura les exploiter, un peu comme Jesperi Kotkaniemi.