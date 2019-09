LNH: Les joueurs ont discuté de leurs frustrations

Dans son commentaire du premier entracte, Martin McGuire est revenu sur une discussion qu’ont eue à portes fermées, les représentants de l’Association des joueurs de la LNH.

À la mi-septembre, l’exécutif et quelques joueurs importants ont soulevé la question à savoir s’il poursuivait la présente convention collective ou s’ils entamaient des négociations plus tôt. Une fois ce dossier réglé, les joueurs ont pu discuter d’autres sujets, dont celui des montants de 16% des salaires qui sont prélevés sur leurs salaires et placés en fidéicommis pour s’assurer du bon fonctionnement du plafond salarial.

Les discussions ont ensuite mené plusieurs à y aller de commentaire et de suggestions sur leurs frustrations.

Mathew Barzal, des Islanders de New York, aimerait qu’on implante une clause qui permette à un joueur, qui signe un contrat de 6 ans par exemple, d'exercer l’option ou non de sa dernière année de contrat comme dans la NBA et le cas échéant, devenir joueur autonome sans restriction plus tôt s’il souhaite quitter la formation.

Torey Krug, des Bruins de Boston, a soulevé sa frustration liée au fait qu’il a été pénalisé par la fin de son contrat d’entrée dans la LNH à cause des disputes contractuelles qui ont suivi et l’ont amené à signer des contrats courts. Il suggérait qu’un mécanisme soit mis en place pour aider la négociation de contrat des jeunes joueurs.

Vladimir Tarasenko, des Blues de St-Louis, a souligné qu’il déteste les contestations des entraîneurs sur les hors-jeu, à la place, il préférerait que les contestations soient effectuées sur des pénalités qui soulèvent la controverse. Il souhaite de cette façon aider les arbitres dans des situations de pénalités controversées.

John Klingberg, des Stars de Dallas, n’est de son côté plus capable de supporter les tirs de barrage et souhaiterait qu’ils soient abolis et qu’on octroie trois points lors d’une victoire.