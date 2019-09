Après Ryan Poehling la veille, au tour de Nick Suzuki d'impressionner

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur troisième match préparatoire contre les Panthers de la Floride par la marque de 5 à 4 en tirs de barrage. Nick Suzuki, Jordan Weal et Phil Varone ont marqué en fusillade.

Les Canadiens s’étaient tout d’abord inscrit au pointage grâce à une montrée de Jordan Weal qui a battu le gardien Samuel Montembeault avec un tir du revers qu'aurait aimé revoir le gardien floridien. Les passes sont allées à Nick Suzuki et Shea Weber.

Les Panthers ont créé l'égalité 1 à 1 contre les Canadiens de Montréal lorsque Owen Tippett a déjoué Carey Price qui semblait déstabilisé dans son déplacement.

Ils ont ensuite pris les devants 3 à 1 lorsqu'Anthony Greco, puis Jonathan Ang ont déjoué Carey Price en début de deuxième période.

Montréal a réduit l'écart à 3 à 2 lorsque Brendan Gallagher a déjoué Samuel Montembeault en milieu de deuxième.

Le Tricolore a créé l'égalité puis repris les devants 4 à 3 lorsque Brett Kulak a complété une passe prodigieuse de Nick Suzuki en fin de deuxième période avant de voir Brendan Gallagher compléter une passe d'Artturi Lehkonen.

Les Panthers ont créé l'égalité 4 à 4 en milieu de troisième période lorsque Brett Connolly a redirigé une rondelle de Vincent Trocheck dans l'espace non protégé du filet de Carey Price en avantage numérique pour pousser la rencontre en prolongation, puis en fusillade.

Il s'agit d'un deuxième match en deux soirs entre les deux équipes après la victoire des Montréalais hier du côté de Bathurst au Nouveau-Brunswick.

Invaincus en deux rencontres préparatoires, le Tricolore compte dans son alignement de jeudi les vétérans Shea Weber, Brendan Gallagher, Max Domi, Paul Byron et Artturi Lehkonen et présentera le duo de gardiens composé de Carey Price et Keith Kinkaid.

________________________________________________________________________________

Formation des Canadiens

Byron - Suzuki - Weal

Lehkonen - Domi - Gallagher

Alain - Vejdemo - Belzile

Varone - Thompson - Weise

Mete - Weber

Kulak - Brook

Ouellet - Lamarche

Price

Kinkaid