Canadiens de Montréal 2 - Panthers de la Floride 2 (2e entracte)

Le Canadien de Montréal joue son deuxième match préparatoire ce soir à Bathurst au Nouveau-Brunswick contre les Panthers de la Floride.

Alors que le match devait originalement se jouer à Miramichi, on a dû déplacer la joute du côté de Bathurst, alors on ne sait pas si beaucoup de citoyens de la municipalité seront présents puisque les billets étaient originalement en possession des citoyens d’autres municipalités.

Entrée en scène pour Ryan Poehling et Ben Chiarot, de même que pour Tomas Tatar, Phillip Danault, Jesperi Kotkaniemi et plusieurs autres.

Charles Hudon obtient un deuxième départ en deux matchs, lui qui devra prouver qu'il peut produire sur un trio offensif.

Pour les Panthers, Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov, Aaron Ekblad et Mike Hoffman prennent part à la rencontre.



Déroulement de la rencontre

1re période:

Les Canadiens ne perdent pas de temps pour s’inscrire au pointage alors que Matthew Peca complète un super jeu orchestré par Alex Belzile et Otto Leskinen avec un peu moins de 7 minutes de jouer à la période. Montréal prend les devants 1 à 0.

Montréal semble poursuivre dans la même veine que lors du premier en prenant deux pénalités lors de la première période. Tout d'abord Jesperi Kotkaniemi est chassé pour un coup de bâton, les unités de désavantage numérique veillent toutefois au grain. Un peu moins de six minutes plus tard, c'est au tour de Jonathan Drouin d'être chassé pour deux minutes pour obstruction. Evgenii Dadonov profite alors de l'occasion pour ramener son équipe dans la rencontre avec l'aide de Jonathan Huberdeau et d'Aaron Ekblad. L'égalité est créée 1 à 1.

2e période:

Le Canadien attaque avec insistance et le trio de Ryan Poehling est particulièrement efficace. C'est alors que Montréal profite de ce travail et de la combativité de Riley Barber et de Matthew Peca qui mènent au but de Jeff Petry qui marque son premier but de la présaison. Montréal reprend les devants 2 à 1.

Un peu avant la 8e minute de jeu, Aaron Ekblad écope d'une punition pour avoir accroché et offre un avantage numérique au Canadien. Montréal ne pourra en profiter et Matthew Peca inverse les rôles lorsqu'on le prend à accrocher un jour adverse. Montréal retourne en désavantage numérique.

Il ne fallait pas en offrir tant aux Panthers qui profitent d'un jeu entre Aleksander Barkov, Aaron Ekblad et Mike Hoffman qui complète pour créer à nouveau l'égalité 2 à 2.

En fin de période, Dryden Hunt des Panthers est chassé pour avoir plaqué Ryan Poehling dans la bande et ce dernier se relève avec beaucoup de difficulté et semble être très étourdi à son retour au banc de l'équipe. Montréal profite d'un avantage numérique. Le Tricolore ne peut finalement en profiter et on ne voit rien de concluant au sein des unités d'avantage numérique, mais par chance Ryan Poehling revient sur la glace avec moins d'une minute à jouer à la période et le pire est évité dans son cas.

3e période:

Plus de détails à venir...