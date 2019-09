L’Impact contre le Toronto FC: croyez-vous aux miracles?

C’est ce soir la finale du Championnat canadien au Stade Saputo entre le Toronto FC et l’Impact de Montréal. Lorsque l’on analyse froidement cette série, on peine à croire que l’Impact peut battre son ennemi juré au cours de ce duel de deux matchs.

Cette saison, Toronto a battu deux fois Montréal. Malgré des résultats respectables de 2-0 et 2-1, Toronto n’a pas eu de peine à vaincre son adversaire. Par ailleurs, pendant que l’Impact est en déroute totale, le Toronto FC effectue présentement une remontée spectaculaire au classement de la MLS, passant du huitième au quatrième rang en l’espace de quelques semaines seulement.

De son côté, l’Impact est la pire équipe de la MLS depuis plus de deux mois, peinant à récolter ne serait-ce que quelques tirs cadrés. C’est la désolation totale. En plus que le spectacle est ennuyant au possible.

Mais dans le sport, on le sait, tout est possible. Si l’Impact veut se donner des chances de gagner cette série, les joueurs devront puiser au fond d’eux-mêmes pendant 180 minutes. Disons-le, sur le terrain, il n’y a aucune comparaison entre le jeu de Montréal et celui de Toronto.

Le désir de gagner

Les Jozy Altidore, Michael Bradley et Jonathan Osorio de l’équipe torontoise connaissent l’importance de cette rivalité. Altidore, la bête noire de l’Impact, prend un malin plaisir à humilier l’Impact. Que ce soit sur le terrain ou devant les caméras, ces joueurs ne se sont jamais gênés pour montrer leurs couleurs et avouer qu’ils n’ont pas l’Impact dans leur cœur.

Chez l’Impact, certains joueurs ont vécu de grands moments contre le Toronto FC dans le passé, comme Evan Bush et Nacho Piatti. Mais l’un deux connait une saison de misère et pourrait même ne pas être devant la cage des siens ce soir, l’autre revient d’une blessure et s’avère loin d’être en grande forme.

En fait, celui qui pourrait servir de catalyseur dans ce vestiaire n’est pas sur le terrain, mais bien dans l’équipe d’entraineur : Patrice Bernier.

L’ancien capitaine de l’équipe a vécu les hauts et les bas de la rivalité Montréal-Toronto, et n’a jamais caché son désir inconditionnel de battre les rouges. Ce sera peut-être à lui ce soir de véhiculer ce message dans ce vestiaire avant le début du match. La question : les joueurs montréalais comprennent-ils l’importance de cette série? Ont-ils à cœur cette rivalité?