Quand Joey décide de brasser ses joueurs...

Après la défaite de l’Impact 1-0 face au FC Cincinnati, samedi, le propriétaire de l’équipe Joey Saputo a décidé de se rendre dans le vestiaire pour dire sa façon de penser aux joueurs. Ce n’est pas la première fois que Joey prend cette initiative...

En fait, rares sont les saisons où Joey n’a pas passé ce genre de message.

Pas plus tard qu’en 2018, à la suite d’une défaite de 1-0 face au Galaxy, Saputo avait fait sa sortie au micro du 98,5 Sports, indiquant qu’il réfléchissait à l’avenir de Nacho Piatti avec l’équipe. Il se demandait si un joueur à cinq millions de dollars était mieux que trois joueurs à deux millions $.

À la suite de cette déclaration, le club a quand même réagi, remportant cinq de ses sept matchs suivants. D’ailleurs, on peut même dire que l’équipe s’est drôlement bien replacée cette année-là suite à ces propos.

Saputo avait aussi fait des siennes en 2017. À la suite d’une défaite de 1-0 face au NYCFC, Saputo était descendu dans le vestiaire. Il avait même indiqué aux entraineurs, Mauro Biello et ses adjoints, que ‘leurs postes étaient en jeu’. On apprenait plus tard, entre les branches, que les dés étaient probablement déjà pipés et que Rémi Garde était déjà dans le collimateur de l’Impact.

L’Impact a ensuite terminé la saison avec trois défaites de suite.

Dans les 26 années de l’Impact, Joey n’était pas étranger au vestiaire du club. Parfois c’était après un match, d’autres fois il assistait aux entrainements, ou se présentait dans le vestiaire d’entrainement pour montrer qu’il était là et faire comprendre à tous comment ça devait se passer.

En 2010, Saputo était descendu aux abords du vestiaire après une défaite au Lockhart Stadium à Fort Lauderdale et avait fait payer le prix à une poubelle, suite à une défaite de 2-1 de l’Impact aux mains du Miami FC.

L’Impact avait ensuite gagné les trois derniers matchs de sa saison régulière, pour finalement atteindre la demi-finale de la NASL.

Marc Dos Santos a aussi assisté à une sortie de son patron l’année avant l’entrée en MLS. Son club avait connu une année désolante et Saputo était entré dans le vestiaire, remettant en autre en question le leadership du capitaine Nevio Pizzolitto.

« C’est arrivé assez souvent, nous révèle une source qui a passé plusieurs années avec le club. Mais lorsque nous avions dans le vestiaire des joueurs comme Alessandro Nesta ou même Didier Drogba, ce genre de chose n’arrivait pas. »

Jesse Marsch se serait lui aussi opposé à la présence du propriétaire dans le vestiaire. Mais ce dernier n’a pas fait long feu avec l’Impact; il est parti après seulement une année de service.

Une chose est certaine, si l’Impact sort un gros match mercredi contre son rival juré, le Toronto FC, Saputo aura gagné son pari. Un des derniers recours restant dans son arsenal, après les renvois de Nick De Santis, Rémi Garde et son équipe d’assistants, qui n’ont pas rapporté l’électrochoc recherché.