Victoire de 4 à 2 du CH en ouverture du calendrier préparatoire

C’était soir de première pour les joueurs des Canadiens de Montréal contre les Devils du New Jersey alors que tous tentent de prouver qu’ils peuvent faire partie de l’équation lorsque débutera la saison régulière. Pour l’occasion, Claude Julien offrait à Artturi Lehkonen l’occasion de briller aux côtés de Max Domi et de Jonathan Drouin.

Du côté des défenseurs, Josh Brook et Cale Fleury tentaient d’impressionner alors que Xavier Ouellet souhait assurément brouiller les cartes. Même chose pour Charles Hudon qui souhaite racheter sa saison décevante de l’an dernier.

Les Devils, quant à eux, présentaient une formation amputée de P.K. Subban, de Taylor Hall et de Jack Hughes mais comptaient sur la présence du prolifique jeune joueur de centre Nico Hischier.

Les Canadiens entâmait donc le premier match d’une séquence de sept matchs préparatoires en 13 jours. Montréal accueillera les Panthers de la Floride mercredi soir au KC Irving Centre de Bathurst, avant de les recevoir à nouveau jeudi soir au Centre Bell.



Des 57 joueurs présents au camp d’entraînement des Canadiens, 24 n’ont encore jamais disputé un match du calendrier régulier de la LNH.

Déroulement de la rencontre

1re période:

Le Canadien ne perd pas de temps pour faire sentir sa présence. Après un peu plus de deux minutes de jeu, Jonathan Drouin rejoint Shea Weber à la pointe qui y va d’un tir sur réception et Arturri Lehkonen profite de sa position devant le gardien pour faire dévier le disque. Montréal prend les devants 1 à 0.

Montréal poursuit sur sa lancée avant la mi-période. Cale Fleury remet la rondelle à Nick Cousins qui dirige le disque sur le gardien Mackenzie Blackwood et ce dernier donne un retour directement sur le bâton du vétéran Nate Thompson qui n’en demandait pas tant. Il dirige le disque au fond du filet et augmente l’avance du Tricolore à 2 à 0.

Les Devils profitent d’un avantage numérique en fin de période pour réduire l’écart. Après que Nick Suzuki ait été puni pour deux minutes, New Jersey effectue une montée à la droite de Carey Price et le défenseur Will Butcher effectue un tir d’une précision chirurgicale qui trompe la vigilance de Carey Price. C’est alors 2 à 1 Montréal.

2e période:

La troupe de Claude Julien débute la 2e période avec beaucoup d’énergie. Le jeune Nick Suzuki vient prêt de surprendre le gardien adverse lorsqu’il décoche un tir voilé digne de la LNH. Montréal bénéficie quelques minutes plus tard d’une supériorité numérique lorsque Jonathan Drouin est victime d’un coup de bâton. Malheureusement, un peu comme à l’image de la dernière saison, l’avantage numérique est tenu en échec par les Devils.

Un peu après la mi-période, le gardien Cayden Primeau fait son entrée dans la rencontre en remplacement de Carey Price et il ne tarde pas à faire sentir sa présence lorsqu’il frustre les Devils grâce à un sublime déplacement latéral.

En fin de période, les Devils passent près de créer l’égalité, mais l’un des arbitres voit de l’obstruction sur le gardien sur la séquence et refuse le but. Montréal conserve son avance d’un but.

3e période:

La troisième période débute sur une bien mauvaise note pour le CH. Un bon capricieux ramène la rondelle devant le filet alors que Cayden Primeau attendait celle-ci derrière le filet. Michael McLeod en profite et dirige le disque dans une cage béante. L’égalité est créée 2 à 2.

Les Devils obtiennent ensuite un quatrième avantage numérique lorsque le défenseur Xavier Ouellet est trouvé coupable d’avoir fait trébucher un adversaire en zone défensive. Cayden Primeau se distingue toutefois à trois occasions et garde son équipe dans le match.

L’indiscipline du Tricolore est finalement l’un des éléments marquants de la rencontre. Jordan Weal est pris en défaut un peu après la mi-période. Par chance, Montréal est en mesure de contenir l’attaque à cinq des Devils et l’égalité persiste.

Montréal bénéficie ensuite à son tour d’un avantage numérique. Max Domi annule toutefois ce jeu de puissance lorsqu’il est chassé pour rudesse. Sixième infériorité numérique pour le Canadien.

Max Domi annule toutefois ce jeu de puissance lorsqu’il est chassé pour rudesse. Sixième infériorité numérique pour le Canadien. Jake Evans choisit alors le meilleur moment pour s’illustrer. Il crée un revirement en subtilisant la rondelle à la ligne bleue du Canadien avant de pivoter sur lui-même et de se diriger en échapper contre le gardien du New Jersey qu’il déjoue d’un tir précis dans le coin supérieur. Montréal prend les devants 3 à 2.

Les Devils retirent alors leur gardien au profit d’un sixième attaquant, mais Nick Cousins en profite pour récupérer la rondelle en zone neutre et dirige à son tour la rondelle dans une cage béante et permet au Canadien de concrétiser la victoire. Montréal l’emporte par la marque de 4 à 2.