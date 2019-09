Alouettes - Roughriders 24 (4e quart)

Les Alouettes de Montréal sont du côté de la Sakatchewan ce soir pour affronter les Roughriders au Mosaic Stadium de Regina à 19h.

Les Riders souhaitent renouer avec la victoire; leur revers de la semaine dernière à Winnipeg a mis fin à leur série de six gains. De leur côté, les Alouettes ont gagné leurs trois derniers matchs, et leur plus récent revers remonte à une défaite de 17-10 aux mains des Riders lors de la semaine 9. Les Montréalais affichent un dossier de 3-2 à l’étranger cette saison.

Sommaire

2:58 (1er quart) - Montréal ouvre la marque en 1e demie avec un botté de placement de Boris Bede pour faire 3-0 MTL.

13:18 (2e quart) - Boris Bede en rajoute en deuxième demie avec un autre placement. 6-0 MTL.

10:00 (2e quart) - Bede poursuit son bon travail en réalisant un placement de 29 verges. 9-0 MTL

8:30 (2e quart) - William Powell capte une passe et réussi à atteindre la zone des buts. 9-6 MTL

7:53 (2e quart) - Lauther réussi la transformation pour faire 9-7 MTL

00:17 (2e quart) - À la toute fin de la première demie, Lauther réalise une placement de 14 verges pour donner les devants 10-9 SASK

6:41 (3e quart) - William Stanback réalise une course de 4 verges pour inscrire le premier touché de la soirée des Alouettes. 15-10 MTL

6:22 (3e quart) - Vernon Adams Jr rejoint Devier Posey pour la transformation de deux points. 17-10 MTL

6:00 (3e quart) - Boris Bede effectue un botté d'envoi bon pour un simple. 18-10 MTL

15:00 (4e quart) - Cody Fajardo cours avec le ballon jusqu'à la zone des buts et c'est 18-16 MTL

14:45 (4e quart) - Transformation de deux points réussie grâce à une autre course de Fajardo et c'est l'égalité 18-18

12:10 (4e quart) - William Powell réalise une belle course pour procurer les devants aux Riders. 24-18 SASK

8:32 (4e quart) - Vernon Adams Jr réussit une belle passe de 27 verges en direction de Lewis qui atteint la zone des buts. C'est l'égalité 24-24

8:03 (4e quart) - Bede réussit son placement pour donner les devants aux Alouettes 25-24