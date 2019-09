Les Alouettes de Montréal sont du côté de la Sakatchewan ce soir pour affronter les Roughriders au Mosaic Stadium de Regina à 19h.

Les Riders souhaitent renouer avec la victoire; leur revers de la semaine dernière à Winnipeg a mis fin à leur série de six gains. De leur côté, les Alouettes ont gagné leurs trois derniers matchs, et leur plus récent revers remonte à une défaite de 17-10 aux mains des Riders lors de la semaine 9. Les Montréalais affichent un dossier de 3-2 à l’étranger cette saison.