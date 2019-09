«La pire journée de l’année, c’est l’ouverture du camp d'entraînement» - Daniel Brière

«La pire journée de l’année, c’est l’ouverture du camp. Tous les tests médicaux et les entraînements physiques sont probablement ce qui me manque le moins de ma carrière dans la LNH. Je m’entraîne encore en gymnase, mais ce n’est plus du training, c’est juste pour bien me sentir et prendre quelques bières le soir.»