Camp du Canadien: «Il y a des surprises chaque année» - Joël Bouchard

Le camp des recrues

28 joueurs participé au camp des recrues du Tricolore, du 5 au 10 septembre.

Bouchard a apprécié particulièrement le jeu de Rafaël Harvey-Pinard, qui a malgré tout été retranché par le Canadien au terme du camp. Il jouera donc cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Le Canadien a publié la liste des 57 joueurs invités à son camp officiel, qui commencera jeudi. Les séances sur glace débuteront quant à elles le lendemain matin, à Brossard.

Six gardiens de but, 18 défenseurs et 33 attaquants vont participer à ce camp du Tricolore, dont Ryan Poehling, Nick Suzuki, Jake Evans, Josh Brook, Otto Leskinen, Cayden Primeau et le nouveau gardien Keith Kinkaid. Évidemment, les joueurs réguliers de l'organisation s'y retrouveront également.