«Price va garder les huit premiers matchs de son équipe» - Ron Fournier

«Jordie Benn, bye, Andrew Shaw, bye, Antti Niemi, bye, Nicolas Delauriers, bye… Les nouveaux: Jordan Weal est non négligeable, Ben Chariot est mieux que Benn, Keith Kinkaid est mieux que Niemi. On a eu le jackpot pour Shaw, qui est parti jouer de nouveau à Chicago. Est-ce que le Canadien aura une meilleure saison? Pas nécessairement, puisque les adversaires vont être plus coriaces. Ça va faire plus mal contre les Rangers, les Flyers, Les Devils, les Islanders, les Panthers, les Sabres… Première controverse : je pense que Carey Price va garder les huit premiers matchs de son équipe. C’est important d’avoir un bon début de saison. Est-ce que c’est important de faire garder les buts à Kinkaid durant cette période?»