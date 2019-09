«Bianca Andreescu joue le tennis de demain» - Louis Borfiga

«Ce match a été un grand moment d’émotion. On a le sentiment d’avoir bien travail. C’est comme si on récoltait un peu le fruit de ce qu’on a fait depuis plus de dix ans. [...] Je connais Bianca depuis qu’elle a 12 ans. Je voyais déjà en elle un gros potentiel. Dès 14 ans, j’ai tenté de lui offrir les meilleurs entraîneurs. […] Aujourd'hui, elle a une variété de coups incroyables. Elle joue le tennis de demain. Elle amène quelque chose de nouveau au sport grâce à la variété de ses frappes et ses accélérations. Elle est vraiment naturelle sur le terrain.»