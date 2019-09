La clé du succès cette saison: l'avantage numérique

S’il y a une facette du jeu qui doit s’améliorer chez le Canadien cette saison, c’est bien l’avantage numérique.

Tant l’entraîneur-chef Claude Julien que les joueurs et la direction ont retenu cet aspect du jeu qui doit être refaçonné cette saison si on veut pouvoir passer à la prochaine étape en 2019-2020.

Globalement la saison dernière, les Canadiens de Montréal n’ont offert qu’un maigre 13,2% d’efficacité en avantage numérique. À seulement 3 dixièmes de pourcentage des Predators de Nashville qui ont terminé dans le fond du classement de la Ligue.

La troupe de Claude Julien souhaitera viser un pourcentage d’efficacité frôlant près de 20%, ce chiffre placerait assurément l’équipe autour du premier tiers de la Ligue et augmenterait assurément ses chances d’accéder aux séries si la production à 5 contre 5 de l’équipe est équivalente à la production de la saison dernière.

La clé du succès pour les joueurs? La confiance!

Selon Brendan Gallagher, le manque de confiance et le manque de rapidité d’exécution sont les principales problématiques qu’a connues le CH l’an dernier. L’équipe devra donc cesser de suranalyser et de trop serrer le bâton et faire davantage confiance aux joueurs en place.

Pour Carey Price, la cohésion sera la clé du jeu de puissance, mais surtout de diriger des rondelles au filet et de profiter des occasions de marquer.

Gageons que l’équipe d’entraîneurs a plancher très fort dans les bureaux cet été à ce sujet, alors espérons que les résultats se feront voir rapidement au début de la saison.