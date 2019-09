Les joueurs veulent surpasser les attentes cette saison

De son côté, Brendan Gallagher a été on ne peut plus clair sur le fait que les résultats de l’an dernier n’avaient pas été suffisants et qu’il souhaite compétitionner pour la Coupe Stanley. Il était heureux d’avoir pu prendre le temps de revenir à 100% au cours de l’été, mais l’exclusion des séries lui a fait très mal et souhaite que les choses tournent différemment cette année.

Le petit guerrier du Canadien a suivi tout le dossier Sebastian Aho et a mentionné qu’il a adoré la tentative. Surtout que l’équipe n’a rien perdu dans le processus.

Il est aussi revenu comme certains de ses coéquipiers sur le départ d’Andrew Shaw, l’attaquant était aimé de chacun de ses coéquipiers et a su démontrer aux autres ce qu’est un gagnant grâce à l’ensemble de son parcours. Pour Gallagher, les joueurs en place pourront maintenant se lever pour reprendre le flambeau de ce rôle.

Et s’il y a bien un joueur qui était heureux d’être prêt pour le début de la saison, c’est le capitaine de l’équipe Shea Weber et cela se reflète sur l’ensemble de ses coéquipiers. Pour Weber, avoir pu bénéficier d’un été complet pour s’entraîner et d’être en santé en septembre fait toute la différence. Il soutient que malgré les sommets personnels de certains joueurs l’an dernier, personne ne devrait être satisfait des accomplissements passés et surtout tous devraient toujours vouloir s’améliorer.