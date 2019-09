Molson souhaite bâtir sur les apprentissages de l'an dernier

Conscient que toutes les équipes de sa division se sont améliorées pendant l’été, le président ne ferme jamais la porte à une amélioration potentielle de l’équipe et soutient que le plus important c’est que l’équipe s’améliore. Malgré les occasions d’améliorer le club à l’externe, Geoff Molson croit grandement au leadership et à la jeunesse de son équipe. Il a hâte de voir l’engagement et le travail.