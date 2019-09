Rafael Nadal remporte un marathon en finale du US Open

La conquête de son 19e titre de grand chelem aura été beaucoup plus qu’une marche dans le parc pour Rafael Nadal contre Danill Medvedev. L’espagnol a finalement eu besoin de cinq manches et d’une guerre de tranchées afin d’y parvenir.

Les deux belligérants se sont échangé les points lors de la première manche, mais le grand Rafa a su être impérial lors des grands moments du premier engagement, et ce, particulièrement au service et a remporté le tout par la marque de 7 - 5.

Nadal a aussi bénéficié des erreurs de Medvedev comme lorsque ce dernier tirait de l’arrière 15-30 à 2 - 1 lors du début de la deuxième manche, mais Medvedev a su trouver la force de revenir de l’arrière et de rester dans la rencontre à plusieurs occasions. Nadal a toutefois trouvé le moyen de reprendre les commandes de la manche pour finalement la remporter par la marque de 6 - 3.

Si Daniil Medvedev n’a pu se sauver avec l’une des deux premières manches, il n’allait pas s’avouer vaincu au début de la troisième. Il a talonné Nadal sur chaque coup. Trouvant même le moyen d’impressionner avec son service. Et non seulement il a impressionné, il a renversé Rafael en fin de compte par la marque de 7 - 5.

La quatrième manche a été tout aussi enlevante et Medvedev a continué sur sa lancée. Brisant même Nadal pour l’emporter par la marque de 6 - 4. Une manche ultime s’avère alors nécessaire.

La petite marche dans le parc que bien des observateurs imaginaient après la deuxième manche s’est finalement transformée en combat de gladiateurs et en un marathon digne des belles finales de l’histoire. Les deux hommes se sont échangé les points en misant sur les coups brillants. La fatigue a toutefois semblé rattraper Medvedev lors de la manche ultime. Rafael Nadal a de nouveau fait ressortir son jeu du dimanche et a réussi à briser le service du Russe pour prendre les devants 5 - 2. Nadal servait alors pour le match et son 19e titre de grand chelem.

Medvedev n’allait toutefois pas lui offrir la victoire sur un plateau et a tout fait pour rester dans la rencontre. De plus Nadal commet deux doubles fautes dont une, pour avoir abusé du temps pour mettre son service en jeu pour la deuxième fois de la rencontre. Medvedev reprenait alors le service à 3 - 5 et réussit un tour de force pour conserver une chance de l’emporter. Nadal reprend le service à 5 – 4. Les deux hommes se rendent encore en balle de bris, mais cette fois Rafael Nadal l’emporte et conclut ce marathon de 4h50 avec la victoire.