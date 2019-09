«Poehling devra s’adapter au hockey professionnel» - Joël Bouchard

«La grande différence entre le calibre de la Ligue américaine et celui des ligues inférieures est l’intensité livrée lors d’une présence sur la glace. […] C’est la même chose entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Tout se passe plus vite. [...] Personne ne peut se dire convaincu de la manière dont un joueur va s’adapter à un autre niveau. Poehling est un bon joueur. Il a de belles aptitudes. Il a un gros gabarit. Il est passionné et c’est un travaillant. Il y a deux sortes de joueurs : les exceptionnels (comme Sidney Crosby) et les autres… Les autres doivent tenter de se développer du mieux qu’ils peuvent…»