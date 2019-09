Camp des recrues du CH: «On surveille Poehling, Suzuki et... Rafaël Harvey-Pinard»

Le camp des recrues des Canadiens de Montréal est commencé. Ryan Poehling et Nick Suzuki sont probablement les joueurs qui vont retenir le plus l’attention des journalistes et amateurs qui suivent de près le Tricolore. Cela dit, Rafaël Harvey-Pinard pourrait causer une surprise.

C’est du moins l’avis de Martin McGuire, qui estime que l'événement est primordial dans le cheminement de certains jeunes athlètes de l'organisation.