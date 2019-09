Les Alouettes l'emportent 21-16 contre les Lions

Une passe de touché de quatre verges de Vernon Adms fils à Quan Bray avec 8:02 à disputer au quatrième quart, vendredi, a permis aux Alouettes de Montréal de l'emporter 21-16 face aux Lions de la Colombie-Britannique au stade Percival-Molson.

Comme s'est souvent le cas avec les Alouettes (6-4), le suspense aura duré jusqu'à la fin. Il aura fallu le deuxième sac du quart de la soirée du vétéran John Bowman dans les dernières secondes de la rencontre pour enlever tout espoir aux Lions (1-10).

Adams avait inscrit les deux premiers touchés des siens en première demie, chaque fois, à la suite de faufilades d'une distance d'une verge.

Le quart des Alouettes a terminé la rencontre avec 18 passes complétées en 25 tentatives pour 232 verges de gains aériens, une passe de touché et une interception. William Standback a effectué 15 courses pour 78 verges.

Avance rapide

Une faufilade d’une verge d'Adams a permis aux Alouettes (5-4) de prendre les devants 7-0 au deuxième quart. Il s’agissait d’un neuvième touché au sol pour le quart de l’équipe montréalaise cette saison, ce qui constitue un record de franchise. L’équipe de Khari Jones aurait pu s’inscrire à la marque plus tôt, mais le botteur Boris Bede avait raté un botté de précision de 45 verges au premier quart.

Adams a doublé la mise de la même manière quelques minutes plus tard, permettant aux siens de s’offrir une avance de 14-0, majorant ainsi son tout nouveau record.

Les Lions ont effacé la moitié de cette priorité avec 1:19 à jouer à la demie lorsque Mike Reilly a complété une passe et course de 40 verges à Bryan Burnham.

Les Lions ont longtemps embouteillé les Alouettes en deuxième demie. Des bottés de précision de Sergio Castillo de 19 et de 26 verges, respectivement en fin de troisième quart et au début du quatrième, ont rapproché les Lions à 14-13 avant le jeu-clé de Adams et de Bray.

Un autre botté de précision de Castillo a replacé les Lions à 5 points des Alouettes, mais Bowman n'avait pas dit son dernier mot.