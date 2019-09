«Physiquement, c'est une athlète incroyable» -Virginie Tremblay, préparatrice

Depuis le début de l’année, le grand public mesure les exploits de la Canadienne Bianca Andreescu sur la scène mondiale du tennis.

Outre ses indéniables qualités sur le court et sa grande force de caractère, l’un des aspects les plus impressionnants de la jeune athlète de 19 ans est cette capacité de surmonter ses bobos physiques au prix d’un effort soutenu.

Sur ce plan, il y a peu de personnes qui sont mieux placées que Virginie Tremblay pour apprécier l’énergie déployée par l’Ontarienne, elle qui est la préparatrice physique de la joueuse depuis un peu plus d’un an. À l’emploi de Tennis Canada depuis trois ans, Tremblay a accompagné Andreescu en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Californie depuis le début de la saison 2019 de tennis.

À quoi ressemble l’horaire d’une préparatrice physique durant un tournoi du grand chelem?

« Ça fait plus de deux semaines que nous sommes à New York. Avant le tournoi, on a travaillé tous les aspects physiques, en gym, sur le terrain. On travaillait beaucoup en aérobie, en puissance et en vitesse. Ça, c’est avant le tournoi.