«Je vais tout donner pour être ici» -Nick Suzuki

Il y avait beaucoup de monde jeudi au Complexe sportif de Brossard. Et pour cause : les recrues du Canadien de Montréal s’y trouvaient en grand nombre pour le début de leur camp préparatoire.

Pour l’occasion, le descripteur des matchs du Tricolore Martin McGuire était sur place, tout comme l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, qui supervise le camp.

« L’étape un pour ces joueurs, c’est de s’identifier. Il y a évidemment des joueurs sous contrat et il y a des joueurs qui recherchent un contrat. La priorité pour ces joueurs, c’est de performer et d’être à l’aise le plus rapidement possible. Les performances vont être évaluées durant le camp à Belleville (Ontario) et même le match ici. »

Comme c’est souvent le camp dans ces camps qui regroupent de jeunes recrues d’autres formations de la LNH, le Canadien va avoir une équipe jeune à Belleville.