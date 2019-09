Une 10e finale pour Serena Williams à New York

L’Américaine Serena Williams a remporté de façon décisive son match de demi-finales aux Internationaux de tennis des États-Unis, jeudi soir, en s'imposant par 6-3 et 6-1 contre l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La détentrice de 23 titres en simple du grand chelem fera face en finale, samedi, à la gagnante du duel entre la Canadienne Bianca Andreescu et la Suissesse Belinda Bencic.

Il s’agira de la 10e participation de Williams à la finale depuis son premier triomphe en 1999. Elle a été couronnée six fois à New York, mais elle s'est inclinée trois fois dans le match ultime, notamment l’an dernier, contre la Japonaise Naomi Osaka.

Williams, 8e tête de série, a eu le dessus face à la 5e raquette mondiale dans presque tous les aspects du jeu.

L’Américaine a récolté plus d’as (6 contre 5), commis moins de doubles fautes (seulement une contre 4), récolté plus de points gagnants (33 contre 11) et réussi trois bris en sept occasions, contre aucun pour l’Ukrainienne qui a pourtant eu six chances de prendre le service de Williams.