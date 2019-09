Ignacio Piatti de retour à l'entraînement

Son coéquipier Rudy Camacho abondait dans le même sens.

« C’est vrai que ça ferait du bien d’avoir tout le monde et que l’entraineur puisse faire ses choix. Juste un gars comme Piatti, il marque 10 à 15 buts par année, ce serait des points en plus. Là si tout le monde revient, la compétition sera meilleure et ce sera positif pour l’équipe. »

Implanter de nouvelles choses

L’Impact a énormément de difficulté à défendre les coups de pied de coin, et pour tenter d’améliorer les choses, l’Impact passera d’une défensive homme à homme, à une défensive de zone. Il y a d’autres aspects du jeu que le nouvel entraineur Wilmer Cabrera voudrait implanter, notamment un jeu plus vertical. Tout cela devrait se mettre en pratique dès vendredi, alors que jeudi les joueurs ont plus eu droit à une journée de conditionnement.

L’Impact s’avère une des plus petites équipes de la MLS et pour défendre ou attaquer des ballons aériens, c’est loin d’être idéal. Lorsque Zakaria Diallo a quitté l’équipe, l’Impact a perdu sa plus haute cible. Et comme le souligne l’entraineur adjoint Wilfrid Nancy, cette réalité vient compliquer les choses.

« Lorsque tu n’as pas le physique, tu dois être parfait dans ta couverture. Si tu n’es pas parfait, tu vas te faire battre. J’entends souvent parler de clubs qui pratiquent souvent les jeux arrêtés, mais la réalité c’est que même si l’exécution n’est pas toujours dix sur dix, tu t’en tires bien parce que les grands joueurs vont faire la différence. »

Les plus grands joueurs, de l’Impact, avant le retour de Fanni étaient Rudy Camacho, Anthony Jackson-Hamel et Evan Bush à 6’1’’.

L’Impact s’entrainera vendredi et aura congé samedi et dimanche. Pendant ce temps, Samuel Piette et le Canada joueront deux matchs de Nation’s League contre Cuba les 7 et 10 septembre prochain.

Le prochain match de l’Impact aura lieu le samedi 14 septembre au Stade Saputo face au FC Cincinnati.