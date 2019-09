Chris Matthews:«Il va falloir qu'il reprenne le goût de jouer» -Bruno Heppell

Est-ce que le receveur Chris Matthews, récemment acquis par les Alouettes, peut relancer sa carrière à Montréal?

Après une formidable saison avec les Blue Bombers de Winnipeg en 2012 (81 attrapés pour 1192 verges de gains), le receveur américain n’a cessé de décevoir.

Les Alouettes ont mis la main sur lui lorsque les Bombers l’ont libéré il y a quelques jours.

« On va l’espérer pour lui (la renaissance), note l’analyste Bruno Heppell. Je l’ai vu en personne (à l’entraînement) et je peux dire que l’ai regardé de bas et non de haut… C’est une tour! Six pieds cinq pouces, au-delà de 200 livres… Physiquement, c’est un spécimen. »

Ce n’est toutefois pas au plan physique que l’analyste a des réserves sur Matthews.