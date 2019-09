Écoutez en direct le match de l'Impact de Montréal dès 19h

Jeremy Filosa et Arcadio Marcuzzi analyseront en direct du Stade Saputo le match entre l'Impact et le Toronto FC mercredi soir.

La course aux séries bat son plein

Les Montréalais amorcent le dernier droit de la saison, avec cinq matchs encore au calendrier, incluant la série aller-retour contre le Toronto FC en finale du Championnat canadien. L'Impact est présentement au huitième rang dans l'Association Est et est en pleine lutte pour une place en séries avec le Toronto FC, le D.C. United, les New York Red Bulls, le New England Revolution, Orlando City SC et le Chicago Fire; huit points séparent présentement la quatrième et la neuvième place et les sept premiers de l'Est participeront aux séries éliminatoires de la Coupe MLS.

Revenez-nous ce mercredi dès 19h!

Horaire des matchs qui seront diffusés sur le web

Mercredi 18 septembre à 19h

Impact Montréal vs Toronto FC au Stade Saputo

Voici l'analyse d'Arcadio Marcuzzi et de Jeremy Filosa après la décevante performante de l'Impact face au FC Cincinnati.