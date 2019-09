Camp des recrues du CH: «C'est important ce qui va se passer à Belleville» - Martin McGuire

Les joueurs des Canadiens participeront encore cette année à un Tournoi des Recrues qui aura lieu du 6 au 9 septembre, au CAA Arena de Belleville, en Ontario.

Le tournoi des recrues regroupera les espoirs de trois équipes de la Ligue nationale de hockey, à savoir les Canadiens, les Sénateurs d'Ottawa et les Jets de Winnipeg. Chaque équipe disputera deux matchs.

Parmi les recrues du Tricolore, on retrouve 18 attaquants, huit défenseurs et deux gardiens de but.

Mentionnons les noms de Ryan Poehling, Jake Evans, Nick Suzuki ainsi que le gardien de but Cayden Primeau. L'attaquant américain Cole Caufield, premier choix du Canadien lors de la dernière séance de repêchage, sera absent. Vraisemblablement, il a décidé de poursuivre sa carrière pendant une saison de plus avec l'Université du Wisconsin.